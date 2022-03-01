На Сумщині окупанти під білими прапорами розстрілюють цивільних – голова ОВА

На Сумщині військова техніка окупантів їздить по селах під білими прапорами і розстрілює мирних мешканців.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Терміново село Низи, Сумський район, ворожа техніка їздить по селу Низи та його околицям!

Реклама:

Ворожа їздить по селам з білими прапорами та розстрілюють мирних людей!".

Деталі: Пізніше голова ОВА повідомив, що колона ворожої важкої техніки їде через Суми, також відбуваються авіаудари.