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На Сумщині окупанти під білими прапорами розстрілюють цивільних – голова ОВА

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 11:32
На Сумщині окупанти під білими прапорами розстрілюють цивільних – голова ОВА
ДМИТРО ЖИВИЦЬКИЙ, FACEBOOK

На Сумщині військова техніка окупантів їздить по селах під білими прапорами і розстрілює мирних мешканців.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Терміново село Низи, Сумський район, ворожа техніка їздить по селу Низи та його околицям!

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Ворожа їздить по селам з білими прапорами та розстрілюють мирних людей!".

Деталі: Пізніше голова ОВА повідомив, що колона ворожої важкої техніки їде через Суми, також відбуваються авіаудари.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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