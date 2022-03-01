Прикордонники направили у військкомат 10 чоловіків, які намагались за хабар виїхати з України

Державна прикордонна служба задокументувала 10 фактів спроб надання хабара, аби отримати сприяння в перетині кордону.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Згідно з умовами воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років не можуть залишати межі країни. Десятьох осіб, які спробували підкупити прикордонників, направили до військкомату.

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Наразі середньодобовий потік через пункти пропуску з країнами ЄС з 50 тисяч громадян зріс до 120 тисяч, переважна більшість з яких прямує на виїзд.

Через необхідність одночасно залишити межі України великій кількості людей фіксується значне збільшення черг з автівок та громадян в пішому порядку.

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В таких умовах Державна прикордонна служба України разом з колегами суміжних країн максимально спростили прикордонне оформлення та розширили можливості руху через більшість пунктів пропуску.

Проте непоодинокими стали спроби підкупу охоронців кордону чоловіками з категорії, якій обмежено виїзд. Лише минулої доби співробітники внутрішньої та власної безпеки виявили 10 фактів спроб надання нанеправомірноі вигоди, аби отримати сприяння в перетині кордону.

7 з них, громадяни Василь Б. та Антон Д. 1983 р.н., Костянтин 2003 р.н., Едуард Г. 1971 р.н., Василь К. 1984 р.н., Олег Д. 1987 р.н. та Тенгіз Щ. 1962 р.н. в пунктах пропуску "Шегині", "Краківець","Тисa", "Смільниця", "Косино", "Рава-Руська" та "Серпневе", загалом пропонували хабарів у 900 євро та 2100 доларів США.

Ще троє українців пропонували 3000 гривень в пункті пропуску "Вилок". Вони маскувалися під угорців, намагаючись перетнути кордон по посвідкам на повернення в Угорщину та паспорту гр. Угорщини, що начебто були видані у м. Берегово в день їх подорожі. Проте згодом у них знайшлися паспорти громадян України і вони підпадали під категорію обмежену у виїзді.

По всіх випадках внутрішньою безпекою ДПСУ до підрозділів поліції направлені повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 369 ККУ.

В подальшому співробітниками поліції було запропоновано, після складання необхідних процесуальних документів, направити даних осіб до військкоматів за ухилення від призову (чи мобілізації).

ДПСУ закликає громадян не намагатися пропонувати кошти прикордонникам, адже за це передбачена кримінальна відповідальність.

Дослівно: "Окрім цього зазначимо, у разі, якщо комусь відомо про спроби вимагання неправомірної вигоди повідомляти відразу на телефони гарячих ліній, фіксуйте інформацію на службових бейджах, зазначайте час та пункт пропуску і інші дані.

Закликаємо всіх до самоорганізації, підтримки один одного, особливо дітей, у цей непростий час, не спекулювати, не погоджуватися на пропозиції шахраїв чи намагатися обійти чергу. Ваша відповідальність сприятиме якнайшвидшому перетину кордону".