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Президент: Обороною Києва займатиметься досвідчений генерал

Роман ПетренкоВівторок, 1 березня 2022, 11:44
Президент: Обороною Києва займатиметься досвідчений генерал
фото: укрінформ

Президент Володимир Зеленський призначив головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жирнова для професійної оборони столиці.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Шановні кияни! Оборона столиці – понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович.

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Служив командувачем сил підтримки. На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15-му роках. Зараз у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки. Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці".

Теми: ЗеленськийКиїв
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