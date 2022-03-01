Президент: Обороною Києва займатиметься досвідчений генерал

Президент Володимир Зеленський призначив головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жернова для професійної оборони столиці.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Шановні кияни! Оборона столиці – понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жернов Микола Миколайович.

Служив командувачем сил підтримки. На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15-му роках. Зараз у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки. Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці".