Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент: Обороною Києва займатиметься досвідчений генерал

Роман ПетренкоВівторок, 1 березня 2022, 12:44
фото: укрінформ

Президент Володимир Зеленський призначив головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жернова для професійної оборони столиці.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Шановні кияни! Оборона столиці – понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жернов Микола Миколайович.

Служив командувачем сил підтримки. На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15-му роках. Зараз у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки. Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ЗеленськийКиїв
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

відеоВорог завдав ракетного удару по об'єкту під Вінницею

Усі новини...
Зеленський
Зеленський виступить у Європарламенті щодо прийняття України до ЄС
Зеленський: Після удару в центр Харкова Росія – держава-терорист
Байден не підтримує запит Зеленського про безпілотну зону над Україною
Останні новини
18:01
Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури
17:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
17:52
Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
17:36
Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
17:31
Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
17:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
17:25
"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
17:03
Ракети, що влучили по Вінниці, не запускали з Придністров’я – міноборони Молдови
17:01
На Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід – Оператор ГТС
Усі новини...