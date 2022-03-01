Україна своїх не кидає: прикордонники роблять все для повернення захисників Зміїного
Державна прикордонна служба України разом зі Збройними силами України не полишають дій, аби достеменно дізнатися долю всіх мужніх прикордонників та морських піхотинців, які боронили острів Зміїний.
Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у відеозверненні, поширеному 1 березня
Пряма мова: "Зараз ми також підключили міжнародні гуманітарні місії, аби отримати список всіх хлопців, які знаходяться у ворога.
Окремо можу зазначити, що аналізуючи відеоматеріали поширені РФ, нами та ЗСУ ідентифіковано більшість військовослужбовців.
Звісно Російська Федерація намагається використовувати їх в своїй інформаційній пропаганді, і ми добре розуміємо, що полон не найкраще місце та впливає на побратимів. Проте наголосимо – Україна своїх не кидає. Ми зробимо все можливе для того, щоб повернути їх додому.
Слава захисникам остова Зміїний! Слава Україні!".
Деталі: Всі захисники Зміїного вже стали символом мужності перед переважаючими силами кривавого ворога, про який знає не лише Україна, а й увесь світ.
До того ж 26 числа прикордонники і військові отримали надію, що їхні побратими можуть бути живими.
Підставою є зазначена росіянами кількість українських хлопців, які знаходяться у них (за даними росЗМІ – 82 особи).
Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України з острова.
Демченко наголосив: інформація про 13 загиблих прикордонників озвучувалася на основі попередніх даних, які були отримані в момент атаки ворога на острів, після чого зв’язок був втрачений.
Долю прикордонників та воїнів ЗСУ намагалися перевірити залучивши цивільне судно Морської пошуково-рятувальної служби "Сапфір", яке виходило з метою виконання гуманітарної місії. Проте разом з екіпажем воно обуло незаконно захоплене окупантами.