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Україна своїх не кидає: прикордонники роблять все для повернення захисників Зміїного

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 12:51

Державна прикордонна служба України разом зі Збройними силами України не полишають дій, аби достеменно дізнатися долю всіх мужніх прикордонників та морських піхотинців, які боронили острів Зміїний.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у відеозверненні, поширеному 1 березня

Пряма мова: "Зараз ми також підключили міжнародні гуманітарні місії, аби отримати список всіх хлопців, які знаходяться у ворога.

Окремо можу зазначити, що аналізуючи відеоматеріали поширені РФ, нами та ЗСУ ідентифіковано більшість військовослужбовців.

Звісно Російська Федерація намагається використовувати їх в своїй інформаційній пропаганді, і ми добре розуміємо, що полон не найкраще місце та впливає на побратимів. Проте наголосимо – Україна своїх не кидає. Ми зробимо все можливе для того, щоб повернути їх додому.

Слава захисникам остова Зміїний! Слава Україні!".

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Деталі: Всі захисники Зміїного вже стали символом мужності перед переважаючими силами кривавого ворога, про який знає не лише Україна, а й увесь світ.

До того ж 26 числа прикордонники і військові отримали надію, що їхні побратими можуть бути живими.

Підставою є зазначена росіянами кількість українських хлопців, які знаходяться у них (за даними росЗМІ – 82 особи).

Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України з острова.

Демченко наголосив: інформація про 13 загиблих прикордонників озвучувалася на основі попередніх даних, які були отримані в момент атаки ворога на острів, після чого зв’язок був втрачений.

Долю прикордонників та воїнів ЗСУ намагалися перевірити залучивши цивільне судно Морської пошуково-рятувальної служби "Сапфір", яке виходило з метою виконання гуманітарної місії. Проте разом з екіпажем воно обуло незаконно захоплене окупантами.

Теми: Прикордонна служба
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