Як допомогти армії у війні проти окупанта: інструкція від СБУ
Вівторок, 1 березня 2022, 12:42
Служба безпеки України покроково пояснила, як допомагати українським військовим за допомогою офіційного чат-бота для виявлення ворожої техніки та сил противника.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Щоб наша протидія окупантам була ще більш ефективною і ви не потрапляли на фейкові сторінки, даємо просту інструкцію:
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- t.me/stop_russian_war_bot - прямо зараз клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-боту
- У вас одразу відкриється сторінка чату
- Натисніть "start"/"почати" внизу діалогового вікна
- Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і при першій необхідності вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти нам оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів.
Також просимо вас надсилати інформацію структуровано:
- Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо)
- Кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип
- Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі
- Особливі прикмети підозрілих осіб
З вашою допомогою ми вже нищимо окупанта і продовжуємо це робити! Разом переможемо!".
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