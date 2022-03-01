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Як допомогти армії у війні проти окупанта: інструкція від СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 13:42

Служба безпеки України покроково пояснила, як допомагати українським військовим за допомогою офіційного чат-бота для виявлення ворожої техніки та сил противника.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Щоб наша протидія окупантам була ще більш ефективною і ви не потрапляли на фейкові сторінки, даємо просту інструкцію:

  1. t.me/stop_russian_war_bot - прямо зараз клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-боту
  2. У вас одразу відкриється сторінка чату
  3. Натисніть "start"/"почати" внизу діалогового вікна
  4. Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і при першій необхідності вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти нам оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів.
 

Також просимо вас надсилати інформацію структуровано:

  1. Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо)
  2. Кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип
  3. Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі
  4. Особливі прикмети підозрілих осіб

З вашою допомогою ми вже нищимо окупанта і продовжуємо це робити! Разом переможемо!".

 

Теми: війнаСБУ
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