Як допомогти армії у війні проти окупанта: інструкція від СБУ

Служба безпеки України покроково пояснила, як допомагати українським військовим за допомогою офіційного чат-бота для виявлення ворожої техніки та сил противника.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Щоб наша протидія окупантам була ще більш ефективною і ви не потрапляли на фейкові сторінки, даємо просту інструкцію:

t.me/stop_russian_war_bot - прямо зараз клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-боту У вас одразу відкриється сторінка чату Натисніть "start"/"почати" внизу діалогового вікна Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і при першій необхідності вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти нам оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів.

Також просимо вас надсилати інформацію структуровано:

Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо) Кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі Особливі прикмети підозрілих осіб

З вашою допомогою ми вже нищимо окупанта і продовжуємо це робити! Разом переможемо!".