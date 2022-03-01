"З Україною ЄС буде міцнішим": Зеленський у Європарламенті. Йому аплодують стоячи

Президент Володимир Зеленський виступив у Європарламенті і заявив, що Україна довела, що вибрала Європу, а тепер Європа має вибрати Україну і підтримати вступ до ЄС.

Джерело: виступ президента у Європарламенті

Пряма мова: "Шановні присутні, ви знаєте я останні дні не знаю як правильно всіх вітати, тому що я не можу казати "добрий ранок", "доброго дня" чи "добрий вечір". І це абсолютна правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно цей вечір точно останній.

Я говорю про своїх громадян, громадян України, які захищають ціною свого життя свободу...

Я радий цьому настрою – об'єднуючому. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас – країни Європейського Союзу, але я не знав, що такою ціною. Це трагедія для мене, для кожного українця і нашої держави. Така висока ціна. Дуже висока ціна.

Дві революції, одна війна і 5 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Ви знаєте я не читатиму з папірця, тому що папірці в житті моєї держави закінчилися. Все це реальність. Всі ці загиблі люди.

Я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рівними такими самими як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей, найміцніших найсильніших українців.

Ми часто любимо говорити, що ми всіх переможемо і я дуже радий, що ви зараз про це не тільки говорите це, але й бачите це. І ми точно всіх переможемо. Я впевнений у цьому.

Є такий вислів "український вибір Європи", те чого ми прагнули, до чого йшли і йдемо. Я б дуже хотів, щоб сьогодні звучав у вас там до нас "вибір Європою України".

У мене є кілька хвилин, щоб поспілкувати з вами, тому що у нас невеличкі перерви через постійні обстріли і ракетні удари...

Ми боремося просто за свою землю і за свою свободу і повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто у нашу свободу і державу не зайде. Повірте мені кожна площа сьогодення, як би вона не називалася, вона називатиметься площею Свободи у кожному місті держави.

Ніхто не зламає нас. Ми сильні. Ми українці.

У нас дуже мотивований народ. Ми боремося за наші права, свободу, за життя, а зараз ми боремося за виживання і це зараз наша найбільша мотивація. Але ми боремося і за те, щоби бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні всім показуємо, що ми такі і є.

З нами Європейський союз буде точно міцнішим. Без вас Україна буде самотньою.

Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світ – темряву".

Деталі: Президент зазначив, що Україна платитить занадто високу ціну за свою свободу. Українці втрачають своїх найкращих людей, захисників, дітей.

За його словами, Україна давно вибрала Європу, а тепер настав час Європі вибрати Україну.

Також президент розповів, що війська ворога обстрілюють цивільне населення та житлові будинки.