Федоров просить Youtube-блогерів запустити трансляцію для росіян

МИХАЙЛО ФЕДОРОВ, ФОТО З ЙОГО TELEGRAM

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українських Youtube-блогерів запустити цілодобову трансляцію для громадян РФ.

Джерело: Федоров у Telegram

Дослівно: "Я звертаюся до всіх українських Youtube-блогерів. Об'єднуйтеся та запускайте 24/7 трансляцію російською мовою для громадян РФ.

Ми зробимо все, щоб вона була в ТОПі. Ми допоможемо з контентом!".