Федоров просить Youtube-блогерів запустити трансляцію для росіян
Вівторок, 1 березня 2022, 14:18
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українських Youtube-блогерів запустити цілодобову трансляцію для громадян РФ.
Джерело: Федоров у Telegram
Дослівно: "Я звертаюся до всіх українських Youtube-блогерів. Об'єднуйтеся та запускайте 24/7 трансляцію російською мовою для громадян РФ.
Ми зробимо все, щоб вона була в ТОПі. Ми допоможемо з контентом!".
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