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Резніков: Ворог готує дезу про капітуляцію. Не дочекаються!

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 13:27
Резніков: Ворог готує дезу про капітуляцію. Не дочекаються!

Міністр оборони Олексій Резніков попередив, що ворог готує дезінформацію про нібито капітуляцію військово-політичного керівництва країни і спростував її. СБУ також наголошує: капітуляція неможлива.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Шановні українці!

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128 годин оборони.

За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії.

Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію.

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На "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.

ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога!"

Деталі: Міністр оприлюднив своє фото з центру міста, закликав не вірити фейкам, попередити всіх, кого можна. Керівництво країни залишається в столиці і продовжує роботу.

 

Резінков нагадує: багато з тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі.

Українські сили міцно тримають зброю та продовжують опір.

Слава Україні!

Служба безпеки України також наголошує: навіть у випадку зникнення зв’язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, будьте впевнені: капітуляція та здача інтересів України – неможливі!

Дослівно: "Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від окупантів.

Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!".

Теми: війнаМіноборони
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