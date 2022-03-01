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Кличко: Ситуація загрозлива, ми будемо битися й Київ не віддамо

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 13:47
Кличко: Ситуація загрозлива, ми будемо битися й Київ не віддамо
ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація в місті загрозлива, ворог перебуває на підступах до столиці.

Джерело: звернення Кличка, повідомляє сайт КМДА

Пряма мова: "Ситуація у нас складна. Ворог – на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б’ються за нашу землю. Ми готуємося обороняти Київ. Зведені укріплення на в’їздах в місто, встановлені блокпости".

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"Ситуація – загрозлива. Ворог хоче взяти серце нашої країни. Але ми будемо битися і Київ не віддамо! Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю".

Деталі: Кличко повідомив, що всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт працює в обмеженому режимі до 19:00.

Із 20:00 до 8:00 діє комендантська година, під час якої мешканці мають залишатися вдома або в укриттях. По місту пересувається тільки транспорт зі спецперепустками від військового коменданта Києва.

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Кличко висловив підтримку мешканцям Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня, Василькова – "де ворог лютує і знищує все, розстрілює мирних мешканців".

Теми: КиївВіталій Кличко
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