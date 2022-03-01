"Укрзалізниця" спростовує фейк про евакуаційні поїзди: не надавайте свої особисті дані

У мережі поширюється фейкова інформація про евакуаційні поїзди.

Джерело: "Укразалізниця" на офіційних сторінках



Дослівно: "Важливо, компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надавайте невідомим людям свої особисті дані.



Вірте тільки перевіреній інформації!

Офіційні джерела інформації АТ "Укрзалізниця":



https://t.me//UkrzalInfo

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia

https://www.uz.gov.ua

t.me/UkrzalInfo/1245