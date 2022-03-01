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"Укрзалізниця" спростовує фейк про евакуаційні поїзди: не надавайте свої особисті дані

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 14:31

У мережі поширюється фейкова інформація про евакуаційні поїзди.

Джерело: "Укразалізниця" на офіційних сторінках

Дослівно: "Важливо, компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надавайте невідомим людям свої особисті дані.

Вірте тільки перевіреній інформації!

Офіційні джерела інформації АТ "Укрзалізниця":

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https://www.uz.gov.ua

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Теми: війнаУкрзалізниця
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