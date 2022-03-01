"Укрзалізниця" спростовує фейк про евакуаційні поїзди: не надавайте свої особисті дані
Вівторок, 1 березня 2022, 15:31
У мережі поширюється фейкова інформація про евакуаційні поїзди.
Джерело: "Укразалізниця" на офіційних сторінках
Дослівно: "Важливо, компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надавайте невідомим людям свої особисті дані.
Вірте тільки перевіреній інформації!
Офіційні джерела інформації АТ "Укрзалізниця":
https://t.me//UkrzalInfo
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia
https://www.uz.gov.ua
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