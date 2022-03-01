5 бійців тероборони на російського офіцера: на Сумщині провели обмін полоненими
Вівторок, 1 березня 2022, 14:33
У Краснопіллі колона російської техніки прибула на обмін з українськими полоненими через "Зелений коридор". П'ятьох українських бійців тероборони поміняли на російського офіцера.
Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: Живицький наголосив, що зелений коридор організовано наказом президента Володимира Зеленського.
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Пряма мова Живицького: "Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся! Ми обміняли наших п’ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції".
Більше деталей: Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону:
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