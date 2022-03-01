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5 бійців тероборони на російського офіцера: на Сумщині провели обмін полоненими

Роман ПетренкоВівторок, 1 березня 2022, 14:33
5 бійців тероборони на російського офіцера: на Сумщині провели обмін полоненими
скриншот

У Краснопіллі колона російської техніки прибула на обмін з українськими полоненими через "Зелений коридор". П'ятьох українських бійців тероборони поміняли на російського офіцера.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Живицький наголосив, що зелений коридор організовано наказом президента Володимира Зеленського.

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Пряма мова Живицького: "Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся! Ми обміняли наших п’ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції".

Більше деталей: Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону:

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  • Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.
  • Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

Теми: СумивійнаРосія
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