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Китай готовий докладати зусиль для припинення війни в Україні – МЗС

Вівторок, 1 березня 2022, 15:50

Міністр закордонних справ Китаю Ван І запевнив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в готовності КНР докладати всіх зусиль щодо припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, у тому числі як постійний член Ради безпеки ООН.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на інформацію, отриману в МЗС

Деталі: Згідно з повідомленням, Кулеба особливо відзначив дистанціювання Китаю від рішення президент РФ Володимира Путіна привести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування.

Китайський міністр підтвердив тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку КНР та наголосив на стратегічному характері двосторонніх відносин.

Глави МЗС також обговорили питання безпеки китайської громади в Україні. У цьому контексті Кулеба наголосив, що найкращою гарантією безпеки китайських громадян, а також інших іноземних громадян в Україні є тиск їхніх урядів на РФ, щоб вона припинила збройну агресію проти нашої держави, насамперед варварські обстріли мирних українських міст.

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Теми: КитайРосіявійна
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