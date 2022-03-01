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У Харкові росіяни бомбили лікарню

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 14:55
У Харкові росіяни бомбили лікарню
3lik.city.kharkov.ua

У Харкові російські снаряди влучили у міську лікарню.

Джерело: радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", пише Інтерфакс-Україна, заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, директор міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат у коментарі Суспільному

Пряма мова Арестовича: "У Харкові щойно влучили в міську лікарню. Там кількість жертв наразі з'ясовується".

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Деталі: Як повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, російські снаряди влучили на територію лікарні №3 у Новобаварському районі.

Пряма мова Горбунової-Рубан: "З неї евакуювали всіх, хто жив. Там є люди без постійного місця проживання, яких ми туди поселяли, щоб доглядати. 9 людей везуть до іншої лікарні, будемо приймати".

Пряма мова Юрія Сороколата: "Єдине, що я знаю — лікарі та медичний персонал не постраждали. Пацієнти теж не постраждали. Ми зараз будемо переводити 9 пацієнтів-безхатьок у лікарню №31".

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Теми: ХарківРосіявійна
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