У Харкові збили літак, який бомбардував місто
Вівторок, 1 березня 2022, 16:13
У Харкові збили російський літак, який скинув бомбу на житловий будинок, від чого загинули 8 людей.
Джерело: глава Адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник у коментарі "Суспільному"
Деталі: За інформацією Цибульник, літак впав у районі ринку "Лоск".
Зазначається, що це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де продовжують розгрібати завали. За попередніми даними, від бомби загинули 8 людей, стільки ж травмовані.
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