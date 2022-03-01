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 У Харкові збили літак, який бомбардував місто

Роман ПетренкоВівторок, 1 березня 2022, 16:13

У Харкові збили російський літак, який скинув бомбу на житловий будинок, від чого загинули 8 людей.

Джерело: глава Адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник у коментарі "Суспільному"

Деталі: За інформацією Цибульник, літак впав у районі ринку "Лоск".

Зазначається, що це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де продовжують розгрібати завали. За попередніми даними, від бомби загинули 8 людей, стільки ж травмовані.

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Теми: ХарківвійнаРосія
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