Чернігів обстріляли з "Градів" - ОДА

Російські війська обстріляли з "Градів" мікрорайон Масани та проспект Миру на околицях Чернігова.

Джерело: Чернігівська ОДА, голова ОДА В’ячеслав Чаус

Дослівно: "Близько години тому окупанти з "Градів" обстріляли мікрорайон Масани та проспект Миру на виїзді з Чернігова у напрямку Ріпок".

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Деталі: В ОДА додали, що там працюють рятувальники і попросили не заважати їхній роботі та не чіпати снаряди.

Разом з тим, голова ОДА В’ячеслав Чаус заявив, що всі виїзди з Чернігова заміновано.

Дослівно Чаус: "Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" – це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття".