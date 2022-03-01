Ворог обстріляв житлові райони Маріуполя: постраждали кілька будинків і школа

Російська армія здійснила обстріл житлових районів Маріуполя. Внаслідок військового теракту постраждали кілька будинків та школа у тому ж районі.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram з посиланням на мера Маріуполя Вадима Бойченка

Деталі: За його словам, крім того, обстрілів знову зазнали житлові будинки в Лівобережному районі, а також територія КП "Комунальник".

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Число постраждалих уточнюється.

Пряма мова: "Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 роки окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок та дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відіб'ємо і зараз. Виженемо з нашої землі окупантів, які вбивають мирне населення наших міст. Це нелюдський, жорстокий та неймовірно підлий вчинок. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо".