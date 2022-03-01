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УГКЦ закликає врятувати Софію Київську: ворог готує авіаудар

Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 16:37
Софія Київська. Фото з Facebook

Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі – собору Софії Київської.

Джерело: інформаційний ресурс УГКЦ

Пряма мова глави УГКЦ, Блаженнішого Святослава: "Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин".

Деталі: Глава УГКЦ закликав усіх християн молитися за духовну святиню слов’янських народів, а агресора закликав стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму.

Як відомо, в Софії Київській знаходиться чудовий мозаїчний образ Богоматері Оранти XI століття – її називають берегинею України.   

 
Богоматір Оранта XI століття
Фото з Facebook Софії Київської

Теми: Українацерквавійна
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