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У регіонах Росії нові google-тренди: погибшие, потери

"Українська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 16:56

У віддалених регіонах Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну зріст тренд на пошук за словами "погибшие" і "потери".

Джерело: УП

 
 

Деталі: Із 24 лютого в Росії значно зросли запити в google "погибшие", "потери" і "пленные".

При цьому запит "погибшие" з 1 березня переважає над іншими двома.

Найбільше шукають за запитом "погибшие" у Калмикії, Кабардино-Балкарії, Єврейській Автономній Області, Північній Осетії, Карачаєво-Черкесії, Алтаї, Тиві, Інгушетії, Ставропольському краї, Псковській області, Амурській області, Пензенській, Курській, Костромській області, Адигеї, Кемеровській області, Алтайському краї, Дагестані, Волгоградській області, Краснодарському краї, Ростовській області, Мордовії і в Комі.

 
 
 
 
 

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Теми: Росіявійнаінтернет
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