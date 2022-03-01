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Ворог обстріляв машину рятувальників, які їхали на пожежу

Альона Мазуренко Вівторок, 1 березня 2022, 16:35
Ворог обстріляв машину рятувальників, які їхали на пожежу
фото: ДСНС

Ворог обстріляв пожежну машину, котра їхала гасити пожежу в будівлі ТРЦ "Фабрика" у Херсоні. Ніхто з українських рятувальників не постраждав.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій 

Дослівно: "1 березня о 15:24, під час слідування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ м. Херсон.

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Шестеро рятувальників, які були в пожежній машині, вимушені були залишити атаковане авто і знайшли укриття майже за кілометр від місця атаки у лікарні".

Деталі: Повідомляється, що ніхто з українських рятувальників не постраждав.

Пожежники закликають не жаліти окупантів: "Не пускайте сльозу, коли бачите як черговий полонений "визволитель" просить маму забрати його додому, бо він не знав куди він йшов. Вони нас не жаліють! Ні наших дітей, ні жінок, ні батьків".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Ворог обстрілює житлові будинки та цивільні квартали міст та сіл. 
  • 16 дітей загинули станом на 28 лютого. 

Теми: РосіявійнаУкраїна
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