Для українців запускають онлайн уроки з першої допомоги

Товариство Червоного Хреста України, за сприяння МВС розпочинає інформаційну кампанію "ПЕРША ДОПОМОГА", під час якої в онлайн-режимі навчатиме українців.

Джерело: Ukraine Now у Telegram

Дослівно Ukraine Now: "Ви дізнаєтесь про зупинку кровотечі, рани, невідкладні стани, профілактика загострення хронічних захворювань. Долучайтесь! Поширюйте!"

Деталі: Трансляція розпочнеться 1 березня о 18:00 на YouTube-каналі Червоного Хреста України.