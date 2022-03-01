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Для українців запускають онлайн уроки з першої допомоги

Вівторок, 1 березня 2022, 17:37
Фото fast_ukraine з Instagram

Товариство Червоного Хреста України, за сприяння МВС розпочинає інформаційну кампанію "ПЕРША ДОПОМОГА", під час якої в онлайн-режимі навчатиме українців.

Джерело: Ukraine Now у Telegram

Дослівно Ukraine Now: "Ви дізнаєтесь про зупинку кровотечі, рани, невідкладні стани, профілактика загострення хронічних захворювань. Долучайтесь! Поширюйте!"

Деталі: Трансляція розпочнеться 1 березня о 18:00 на YouTube-каналі Червоного Хреста України.

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Теми: УкраїнавійнамедицинаЧервоний Хрест
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