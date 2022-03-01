Протидія дезінформації: створено ТГ-канали голів облдержадміністрацій
З метою поширення достовірної інформації в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко
Пряма мова: "Друзі! Україна тримає стрій! Влада на місцях разом із воїнами ЗСУ та силами територіальної оборони працює на нашу Перемогу.
Ворог штампує багато фейків, щоб посіяти паніку. Не піддаємось на провокації, користуємось офіційними джерелами".
Деталі: Для того, щоб українці могли отримувати достовірну інформацію, в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації:
Вінницька https://t.me/vinnytskaODA
Волинська https://t.me/volynskaODA
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Дніпропетровська https://t.me/dnipropetrovskaODA
Донецька https://t.me/pavlokyrylenko_donoda
Житомирська https://t.me/zhytomyrskaODA
Закарпатська https://t.me/zakarpatskaODA
Запорізька https://t.me/starukhofficial
Івано-Франківська https://t.me/onyshchuksvitlana
Київська https://t.me/kyivoda
Кіровоградська https://t.me/chornamary
Луганська https://t.me/luhanskaVTSA
Львівська https://t.me/kozytskyy_maksym_official
Миколаївська https://t.me/mykolaivskaODA
Одеська https://t.me/odeskaODA
Полтавська https://t.me/DMYTROLUNIN
Ровенська https://t.me/s/vitalykoval8
Сумська https://t.me/Zhyvytskyy
Тернопільська https://t.me/ternopilskaODA
Харківська https://t.me/synegubov
Херсонська https://t.me/khersonskaODA
Хмельницька https://t.me/khmelnytskaODA
Черкаська https://t.me/AleksandrSkichko
Чернівецька https://t.me/chernivetskaODA
Чернігівська https://t.me/chernigivskaODA