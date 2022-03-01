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Протидія дезінформації: створено ТГ-канали голів облдержадміністрацій

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 17:42

З метою поширення достовірної інформації в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова: "Друзі! Україна тримає стрій! Влада на місцях разом із воїнами ЗСУ та силами територіальної оборони працює на нашу Перемогу.

Ворог штампує багато фейків, щоб посіяти паніку. Не піддаємось на провокації, користуємось офіційними джерелами".

Деталі: Для того, щоб українці могли отримувати достовірну інформацію, в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації:

Вінницька https://t.me/vinnytskaODA

Волинська https://t.me/volynskaODA

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Дніпропетровська https://t.me/dnipropetrovskaODA

Донецька https://t.me/pavlokyrylenko_donoda

Житомирська https://t.me/zhytomyrskaODA

Закарпатська https://t.me/zakarpatskaODA

Запорізька https://t.me/starukhofficial

Івано-Франківська https://t.me/onyshchuksvitlana

Київська https://t.me/kyivoda

Кіровоградська https://t.me/chornamary

Луганська https://t.me/luhanskaVTSA

Львівська https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Миколаївська https://t.me/mykolaivskaODA

Одеська https://t.me/odeskaODA

Полтавська https://t.me/DMYTROLUNIN

Ровенська https://t.me/s/vitalykoval8

Сумська https://t.me/Zhyvytskyy

Тернопільська https://t.me/ternopilskaODA

Харківська https://t.me/synegubov

Херсонська https://t.me/khersonskaODA

Хмельницька https://t.me/khmelnytskaODA

Черкаська https://t.me/AleksandrSkichko

Чернівецька https://t.me/chernivetskaODA

Чернігівська https://t.me/chernigivskaODA

Теми: війна
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