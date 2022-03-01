Протидія дезінформації: створено ТГ-канали голів облдержадміністрацій

З метою поширення достовірної інформації в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова: "Друзі! Україна тримає стрій! Влада на місцях разом із воїнами ЗСУ та силами територіальної оборони працює на нашу Перемогу.

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Ворог штампує багато фейків, щоб посіяти паніку. Не піддаємось на провокації, користуємось офіційними джерелами".

Деталі: Для того, щоб українці могли отримувати достовірну інформацію, в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації:

Вінницька https://t.me/vinnytskaODA

ВІДЕО ДНЯ

Волинська https://t.me/volynskaODA

Дніпропетровська https://t.me/dnipropetrovskaODA

Донецька https://t.me/pavlokyrylenko_donoda

Житомирська https://t.me/zhytomyrskaODA

Закарпатська https://t.me/zakarpatskaODA

Запорізька https://t.me/starukhofficial

Івано-Франківська https://t.me/onyshchuksvitlana

Київська https://t.me/kyivoda

Кіровоградська https://t.me/chornamary

Луганська https://t.me/luhanskaVTSA

Львівська https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Миколаївська https://t.me/mykolaivskaODA

Одеська https://t.me/odeskaODA

Полтавська https://t.me/DMYTROLUNIN

Рівненська https://t.me/s/vitalykoval8

Сумська https://t.me/Zhyvytskyy

Тернопільська https://t.me/ternopilskaODA

Харківська https://t.me/synegubov

Херсонська https://t.me/khersonskaODA

Хмельницька https://t.me/khmelnytskaODA

Черкаська https://t.me/AleksandrSkichko

Чернівецька https://t.me/chernivetskaODA

Чернігівська https://t.me/chernigivskaODA