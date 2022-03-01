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На кордоні в Білорусі 300 танків. Росія готує провокацію, щоб вони зайшли – ГУР

Роман ПетренкоВівторок, 1 березня 2022, 18:05

Росія готує провокацію для виправдання введення Білоруських військ, які зараз скупчилися на кордоні з Україною. Йдеться про близько 300 танків, за даними розвідки.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт.

Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України).

Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ".


Теми: БілорусьРосіявійна
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