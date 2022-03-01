Окупанти завдали авіаудару по заводу в Харкові

Російські війська завдали авіаційного удару по Харківському заводу підйомно-транспортного устаткування: є жертви та поранені.

Джерело: кореспондент УП

Деталі: Внаслідок дій ворога було зруйновано не тільки корпус підприємства по Ново-Баварському проспекту, але і будинок №95, який знаходиться навпроти. Ще в п’яти прилеглих будинках ударною хвилею розбиті вікна та вибиті шибки.

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Серед жертв та поранених цієї атаки, за попередніми даними, є діти та жінки.

Бійці територіальної оборони охороняють місце події.

Організовується розміщення постраждалих у найближчих дитячому садку та школі.