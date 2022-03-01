Окупанти завдали авіаудару по заводу в Харкові
Вівторок, 1 березня 2022, 17:06
Російські війська завдали авіаційного удару по Харківському заводу підйомно-транспортного устаткування: є жертви та поранені.
Джерело: кореспондент УП
Деталі: Внаслідок дій ворога було зруйновано не тільки корпус підприємства по Ново-Баварському проспекту, але і будинок №95, який знаходиться навпроти. Ще в п’яти прилеглих будинках ударною хвилею розбиті вікна та вибиті шибки.
Реклама:
Серед жертв та поранених цієї атаки, за попередніми даними, є діти та жінки.
Бійці територіальної оборони охороняють місце події.
Організовується розміщення постраждалих у найближчих дитячому садку та школі.
ВІДЕО ДНЯ