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Україна отримала десятки NLAW та Javelin

Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 18:15
Фото ОК "Північ"

Україна отримала чергову поставку озброєння – десятки протитанкових керованих ракет малої дальності  NLAW та переносних зенітно-ракетних комплексів Javelin.

Джерело: Оперативне командування "Північ" та Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Оперативне командування "Північ": "Дякуємо нашим іноземним партнерам за підтримку та позицію. Готуємо подарунки загарбникам". 

 
Фото ОК "Північ"

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, наразі в Україні є тисячі NLAW та Javelin. 

 
Фото ОК "Північ"

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Теми: Українавійназброя
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