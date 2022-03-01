Україна отримала десятки NLAW та Javelin

Україна отримала чергову поставку озброєння – десятки протитанкових керованих ракет малої дальності NLAW та переносних зенітно-ракетних комплексів Javelin.

Джерело: Оперативне командування "Північ" та Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Оперативне командування "Північ": "Дякуємо нашим іноземним партнерам за підтримку та позицію. Готуємо подарунки загарбникам".

Фото ОК "Північ"

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, наразі в Україні є тисячі NLAW та Javelin.