Україна отримала десятки NLAW та Javelin
Вівторок, 1 березня 2022, 18:15
Україна отримала чергову поставку озброєння – десятки протитанкових керованих ракет малої дальності NLAW та переносних зенітно-ракетних комплексів Javelin.
Джерело: Оперативне командування "Північ" та Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Оперативне командування "Північ": "Дякуємо нашим іноземним партнерам за підтримку та позицію. Готуємо подарунки загарбникам".
Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, наразі в Україні є тисячі NLAW та Javelin.
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