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Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 17:40

Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію схвалили 637 голосами "за", тільки 13 євродепутатів виступили "проти", 26 утрималися.

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Резолюція засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Європарламент не має повноважень ухвалювати жодних рішень у процесі щодо статусу кандидата та процесу вступу до ЄС, ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС. 

Голос Європарламенту є рекомендаційним, і його позиція незмінна: вже протягом багатьох років він рекомендує надати Україні статус кандидата та розпочати переговори про вступ.

Обговорюючи вторгнення Росії в Україну, євродепутати висловили непохитну підтримку України та її зусиль приєднатися до європейської спільноти.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі в Європарламенті у вівторок закликав Європейський Союз надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.

Перед виступом Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала, що Європарламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство. 

1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

Детально про перспективи України приєднатись до Євросоюзу: До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ

Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїна
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