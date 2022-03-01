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Канада забороняє суднам РФ захід у свої порти і внутрішні води

"Європейська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 18:22

Канада закриває свої води та порти для суден, що належать або зареєстровані в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр транспорту Омар Альгабра заявив, що Росія має відповідати за вторгнення в Україну, і Канада продовжить вживати каральних заходів.

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"Росія має бути притягнута до відповідальності за вторгнення до України. Сьогодні ми вживаємо заходів щодо закриття канадських вод та портів для суден, що належать Росії та зареєстровані в Росії. Ми продовжуватимемо діяти на підтримку України", - заявив міністр у Twitter.

Очікується, що заборона набуде чинності пізніше цього тижня через розпорядження, видані відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи, йдеться у повідомленні уряду Канади.

Канада вже закрила свій повітряний простір для російських літаків та спрямовує в Україну протитанкові засоби та ракети. 

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Канада також оголосила про шквали санкцій та заборонила весь імпорт сирої нафти з Росії.

Теми: КанадаРосіятранспорт
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