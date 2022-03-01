Зеленський поговорив із Байденом

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом американське лідерство в антиросійських санкціях та оборонну допомогу Україні.

Джерело: Twitter Зеленського

Пряма мова: "Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні.

Реклама:

Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку".

Щойно мав розмову з @POTUS. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!