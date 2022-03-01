Зеленський поговорив із Байденом
Вівторок, 1 березня 2022, 19:35
Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом американське лідерство в антиросійських санкціях та оборонну допомогу Україні.
Джерело: Twitter Зеленського
Пряма мова: "Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні.
Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку".
Щойно мав розмову з @POTUS. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022