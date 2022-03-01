У Пентагоні вказують на зниження морального духу у деяких підрозділах армії РФ
США вважають, що бойовий дух російських військ, які воюють проти України, у деяких підрозділах падає.
Про це заявив високопоставлений представник Міноборони США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
"Ми самостійно встановили ознаки того, що бойовий дух у деяких із цих підрозділів падає. Що вони, знову ж таки, не очікували на опір, який збиралися отримати, і що в результаті постраждав їхній власний моральний дух", - сказав представник Пентагону.
За його словами, значна частина російських збройних сил, які використовуються для вторгнення в Україну, це "призовники, дуже молоді люди, покликані на службу".
"Не всі з них, очевидно, повністю навчені і підготовлені, або навіть обізнані з тим, що їх збираються відправити на бойову операцію", — додав чиновник.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій та оборонну допомогу Україні.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"