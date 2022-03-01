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У Пентагоні вказують на зниження морального духу у деяких підрозділах армії РФ

"Європейська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 20:33

США вважають, що бойовий дух російських військ, які воюють проти України, у деяких підрозділах падає.

Про це заявив високопоставлений представник Міноборони США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми самостійно встановили ознаки того, що бойовий дух у деяких із цих підрозділів падає. Що вони, знову ж таки, не очікували на опір, який збиралися отримати, і що в результаті постраждав їхній власний моральний дух", - сказав представник Пентагону.

За його словами, значна частина російських збройних сил, які використовуються для вторгнення в Україну, це "призовники, дуже молоді люди, покликані на службу".

"Не всі з них, очевидно, повністю навчені і підготовлені, або навіть обізнані з тим, що їх збираються відправити на бойову операцію", — додав чиновник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій та оборонну допомогу Україні.

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Теми: РосіяарміяСША
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