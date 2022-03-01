Спроби приховати воєнний провал: путінський режим заблокував Эхо Москвы і Дождь

1 березня було заблоковано сайти "Эхо Москвы" та телеканалу "Дождь" у Росії.

Джерело: повідомлення цих медіа в Телеграм

Деталі: У вівторок стало відомо, що з ініціативи генпрокуратури Росії заблоковано сайти "Эхо Москвы" та телеканалу "Дождь".

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Роскомнагляд раніше погрожував цим та іншим медіа блокуванням. Путінський режим у такий спосіб бореться з тими, хто в Росії висвітлює війну з Україною не за кремлівськими методичками.

"Эхо Москвы" було відключено від ефіру, написав у Telegram головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов.

Телеканал "Дождь" у Telegram зазначив, що отримав повідомлення від влади про блокування, але в ньому не вказані конкретні матеріали, які генпрокуратура вважає такими, що порушують російські закони.

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Перед цим у РФ відключили новинний сайт Сибіру "Тайга.инфо", незалежний студентський журнал DOXA, інтернет-агентство новин "ТВ2. Новости Томска и Сибирь" та низку інших.

З 28 лютого в Росії заблоковані сайти "Настоящее время", Крим.Реалії та New Times.

Чому це важливо: президент країни-агресора Володимир Путін та його поплічники з останніх сил намагаються приховати від росіян те, що чинить російська військова машина в Україні – закидає ракетами житлові масиви мирних міст, мародерствує та знищує соціальну інфраструктуру.

Крім того, владі РФ вкрай невигідно, що росіяни починають розуміти масштаби втрат своєї армії. Як відомо, українські захисники знищують та беруть у полон окупантів тисячами, що дуже деморалізує путінські війська – починається дезертирство та саботаж.