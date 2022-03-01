У Тростянці на Сумщині окупанти влучили в дім, на вулицях багато техніки РФ
Російські окупанти поцілили в житловий будинок у місті Тростянець, що в Охтирському районі Сумської області, – дані про постраждалих уточнюються.
Джерело: голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у Telegram
Пряма мова: Сьогодні, 1 березня, російські окупанти поцілили в житловий будинок.
Є пошкодження мереж. Через складну ситуацію та вуличні бої ремонт поки не проводиться. Наразі немає можливості відновити інтернет у громаді.
Інформації про постраждалих уточнюється".
Деталі: Окрім того, "Шоколадну фабрику" у Тростянці "ворог обрав як базу заправки своєї техніки".
Росіяни заходять по хатах і нівечать майно, повідомив Живицький.
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"Техніка ворога заполонила вулиці міста. На захопленому залізничному вокзалі базується купа російської техніки", – написав голова ОДА.