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У Тростянці на Сумщині окупанти влучили в дім, на вулицях багато техніки РФ

Олена РощінаВівторок, 1 березня 2022, 21:22

Російські окупанти поцілили в житловий будинок у місті Тростянець, що в Охтирському районі Сумської області, – дані про постраждалих уточнюються.

Джерело: голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: Сьогодні, 1 березня, російські окупанти поцілили в житловий будинок.

Є пошкодження мереж. Через складну ситуацію та вуличні бої ремонт поки не проводиться. Наразі немає можливості відновити інтернет у громаді.

Інформації про постраждалих уточнюється".

Деталі: Окрім того, "Шоколадну фабрику" у Тростянці "ворог обрав як базу заправки своєї техніки".

Росіяни заходять по хатах і нівечать майно, повідомив Живицький.

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"Техніка ворога заполонила вулиці міста. На захопленому залізничному вокзалі базується купа російської техніки", – написав голова ОДА. 

Теми: війнаСумська область
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