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У Мелітополі через обстріл ворога зруйновано десятки будинків

Світлана КізіловаВівторок, 1 березня 2022, 20:40

У місті Мелітополь Запорізької області обстрілами військ Російської Федерації зруйновано 31 житловий будинок.

Джерело: Укрінформ з посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова

Пряма мова мера: "Під час бойових дій у Мелітополі зруйновано 31 будинок. Ці будинки зосереджені на півдні міста та в районі Нового Мелітополя".

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Деталі: Людям, чиї будинки постраждали, два будівельні магазини безкоштовно видали будівельні матеріали.

Голова Василівської громади Сергій Каліман заявив, що у місті обстріляні ринок та дачі. Обстрілами пошкоджені житлові будинки.

Каліман додав, що місцева влада робить все для того, щоб зупинити загарбників, а також організувати евакуацію людей.

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Теми: війнаЗапорізька область
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