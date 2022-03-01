Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну з-за кордону повернулися 80 тисяч людей, більшість - чоловіки

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 21:46
фото ДПСУ

За 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну: на Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони. Пишаємося співвітчизниками!"

Деталі: Прикордонники нагадують, що всі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі.

Перевірки та пропускні операції максимально спрощені, мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни.

Додатково: "Закликаємо! Не пропонуйте прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону!

Вам відмовлять, проінформують поліцію (будете мати проблеми із законом), а потім доставлять до військкомату. Крім того, дії тих, хто намагається "вирішити питання", відволікають охоронців кордону від виконання безпосередніх обов’язків.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Також нагадуємо, що завантаженість пунктів пропуску кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління Західний Кордон, щоб громадяни мали змогу самі обирати найменш заповнені пункти пропуску".

Теми: Прикордонна службавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонникам у західних областях терміново потрібні техніка і водії
Україна своїх не кидає: прикордонники роблять все для повернення захисників Зміїного
Прикордонники направили у військкомат 10 чоловіків, які намагались за хабар виїхати з України
Останні новини
18:09
РФ готує обстріли мирних російських міст, аби звинуватити Україну – РНБОУ
18:01
Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури
17:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
17:52
Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
17:36
Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
17:31
Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
17:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
17:25
"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
17:03
Ракети, що влучили по Вінниці, не запускали з Придністров’я – міноборони Молдови
Усі новини...