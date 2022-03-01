В Україну з-за кордону повернулися 80 тисяч людей, більшість - чоловіки

За 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну: на Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони. Пишаємося співвітчизниками!"

Деталі: Прикордонники нагадують, що всі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі.

Перевірки та пропускні операції максимально спрощені, мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни.

Додатково: "Закликаємо! Не пропонуйте прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону!

Вам відмовлять, проінформують поліцію (будете мати проблеми із законом), а потім доставлять до військкомату. Крім того, дії тих, хто намагається "вирішити питання", відволікають охоронців кордону від виконання безпосередніх обов’язків.

Також нагадуємо, що завантаженість пунктів пропуску кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління Західний Кордон, щоб громадяни мали змогу самі обирати найменш заповнені пункти пропуску".