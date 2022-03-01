Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну з-за кордону повернулися 80 тисяч людей, більшість - чоловіки

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 20:46
В Україну з-за кордону повернулися 80 тисяч людей, більшість - чоловіки
фото ДПСУ

За 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну: на Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони. Пишаємося співвітчизниками!"

Реклама:

Деталі: Прикордонники нагадують, що всі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі.

Перевірки та пропускні операції максимально спрощені, мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни.

Додатково: "Закликаємо! Не пропонуйте прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону!

ВІДЕО ДНЯ

Вам відмовлять, проінформують поліцію (будете мати проблеми із законом), а потім доставлять до військкомату. Крім того, дії тих, хто намагається "вирішити питання", відволікають охоронців кордону від виконання безпосередніх обов’язків.

Також нагадуємо, що завантаженість пунктів пропуску кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління Західний Кордон, щоб громадяни мали змогу самі обирати найменш заповнені пункти пропуску".

Теми: Прикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники підтверджують, що "вагнерівці" виїжджають із Білорусі
Прикордонні служби Литви, Латвії та Польщі обговорили сценарій закриття кордону з Білоруссю
Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: