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Британія запроваджує санкції проти Білорусі за допомогу Росії у вторгненні

"Європейська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 20:59

Велика Британія заявила, що запровадить санкції проти Білорусі за її роль у вторгненні Росії.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Під санкції потраплять начальник Генштабу Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич та ще три заступники міністра оборони, а також два військові підприємства.

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До списку внесли:

генерал-майор Андрій Бурдико, начальник тилу Збройних Сил Білорусі

генерал-майор Сергій Симоненко, начальник з озброєння

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генерал-майор Андрій Жук, заступник міністра оборони

Ці люди не зможуть поїхати до Великої Британії, а їхні британські активи будуть заморожені.

Білорусь брала участь у спільних військових навчаннях із Росією напередодні вторгнення, і деякі російські війська увійшли до України з боку білоруського кордону.

Україна також заявила сьогодні, що на кордоні зібралося 300 білоруських танків.

"Ми завдаємо економічного болю Путіну та його близьким. Ми не заспокоїмося, поки не буде відновлено суверенітет та територіальну цілісність України", - сказала міністр закордонних справ Ліз Трасс.

"Режим Лукашенка активно допомагає та підбурює до незаконного вторгнення Росії, і його змусять відчути на собі економічні наслідки своєї підтримки Путіна. Там ніде сховатися", - сказала Трасс.

Теми: Велика Британія
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