Ворог обстрілює Харків

У Харкові – заграва і пожежі після вибухів у різних районах, російські агресори продовжують обстрілювати місто.

Джерело: Суспільне, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram

Попередньо, снаряди вразили інститут танкових військ на Холодній Горі та впали на Павловому Полі.

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За словами Геращенка, у Харкові щойно (пізно ввечері 1 березня) було завдано ракетного удару по танковому училищу, а ворог мітив по військових складах. Він додав, що озброєння зі складів давно вивезли.