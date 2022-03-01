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США висилають російського шпигуна, який працював в ООН

"Європейська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 23:33

Сполучені Штати висилають російського "розвідника", який працює в ООН, заявив у вівторок представник місії США при ООН.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"28 лютого Сполучені Штати також ініціювали процес, що вимагає від'їзду одного співробітника російської розвідки, який працює в Організації Об'єднаних Націй, який зловжив своїми привілеями проживання у Сполучених Штатах", - заявили вони.

Висилка здійснюється на додаток до 12 російських дипломатів ООН, яким Вашингтон наказав залишити країну, пославшись на міркування національної безпеки.

Сьогодні Росія заявила, що вживе заходів у відповідь за висилку 12 осіб.

Прессекретар МЗС Марія Захарова заявила, що дії США "не залишаться без належної реакції та відповіді - не обов'язково симетричної".

Сполучені Штати заявили в понеділок, що вислані дипломати були "оперативниками розвідки", які "займалися шпигунською діяльністю, яка завдає шкоди нашій національній безпеці".

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Як повідомлялося, напередодні в МЗС РФ також оголосили, що міністра Лаврова не пускають на зустріч ООН через нові санкції.

Перед тим Зеленський закликав генсека ООН позбавити Росію права голосу в Радбезі організації.

Теми: СШАшпигунствоООН
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