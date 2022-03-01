Окупанти бомблять Житомир: влучили у будинок біля лікарні

У Житомирі окупанти влучили авіабомбою у житловий будинок біля лікарні.

Джерело: мер міста Сергій Сухомлин, ДСНС

Пряма мова: "Щойно у житловий будинок по вулиці Сабурова поруч із нашою другою лікарнею ім. Павлусенка влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок вщент зруйнований. В лікарні повністю вибило всі вікна і двері.

Кількість потерпілих уточнюємо. На місці працюють пожежники, МВС і всі, кому не байдужий Житомир".

Деталі: Рятувальники повідомили, що внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.

Житомирська міська рада повідомила, що внаслідок авіаудару "мінімум 4 загиблих, серед них є діти".

Журналістка Тетяна Лещенко згодом повідомила, що загинули люди в приватних будинках. Станом на 01:00 під завалами підтвердили загибель трьох дорослих осіб та однієї дитини, четвертої, а 12-х дорослих і 4-х дітей витягли з-під завалів. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

В завалах пошкоджених приватних житлових будинків ймовірно ще перебувають люди.

Наразі рядувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив у телеграмі, що удар здійснювали з Білорусі крилатою ракетою "Калібр". Вороги цілилися, за його словами, в базу 95 Бригади у Житомирі.