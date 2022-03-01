Росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької області

Російські війська завдали авіаударів по позиціях українських війьсоквих та об’єктах цивільної інфраструктури у Запорізькій області.

Джерело: інформація ЗСУ станом на 18:00, Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Ворог здійснює авіаудари по позиціях підрозділів угруповання військ "Південь" та по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області. Протягом дня для ведення повітряної розвідки противник застосовував БПЛА (безпілотник) та здійснив наступ в напрямку населених пунктів Курашани, Василівка, Михайлівка та Шевченки".

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Деталі: Запорізька ОВА повідомляє, що війська противника залишилися без системного підвозу палива та боєприпасів.

Проте "за вказівками старших начальників вони все-таки здійснили два артилерійських обстріли по позиціям наших підрозділів, що обороняються в напрямку міст Мелітополь Запоріжжя, Бердянськ та Маріуполь".

"Зазнавши опору від підрозділів угруповання військ "Південь", здійснили відхід", – заявляє ОВА.

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За даними влади, українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора, "а на деяких напрямках ефективно контратакують".