Миколаївщина під контролем ЗСУ, ворог зазнав великих втрат

Під час боїв у Миколаївській області 1 березня українські захисники розбили велику ворожу колону, російські солдати розбіглися врозтіч.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Деталі: За попередньою інформацією, вдалося знищити близько 800 одиниць російської техніки. Точні дані Кім збере та опублікує пізніше.

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Під час бою ЗСУ втратили один гелікоптер, при цьому обидва пілоти живі.

А ось у супротивника – значні втрати.

Голова Миколаївської ОДА розповів, що дуже багато окупантів так і залишилось у полях Миколаївщини – у них просто закінчилася солярка. "Завтра підемо їх усіх шукати", – додав він.

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При цьому в ході боїв Тероброна міста Баштанка відібрала в окупантів два російські БТРи і залишила собі в користування.

Пряма мова: "Я захоплений і пишаюся кожним! Наші люди перегородили шлях техніці. Голими руками зупиняли! У Баштанці та Снігурівці (населені пункти біля Миколаєва – УП) цивільні взяли в полон та роззброїли російських військових. Орки від них бігли кінно-пішим способом, покидали техніку, палили її.

Усі населені пункти під нашим контролем! Сьогодні ніч, коли у селах Миколаївської області з'явиться багато нової техніки".