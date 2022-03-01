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У Херсоні після пострілу росіян із танка горить будівля СБУ

Олена РощінаВівторок, 1 березня 2022, 23:35

У центрі Херсона горить будівля управління Служби безпеки України.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на міську раду

Деталі: Причиною пожежі став постріл із ворожого танка по будівлі, інформують у мерії.

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У Херсоні у вівторок ворог обстрілював житлові квартали, відбувалися вуличні бої.

У місті гуманітарна катастрофа, є пожежі, на які не можуть виїхати рятувальники через обстріли, є випадки мародерства, неможливо зібрати тіла загиблих у результаті бойових дій.

Голова Херсонської військової адміністрації Геннадій Лагута після початку комендантської години повідомив, що окупанти продовжують обстрілювати місто: у Дніпровському районі Херсона на Перекопській влучили у багатоповерхівку.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Шосту добу Україна бореться з російськими загарбниками – з 24 лютого ворожі війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки, гинуть люди. 

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

Теми: Херсонвійнабойові діїСБУ
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