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Британія закриває порти для суден із РФ та розширює фінансові санкції

Вівторок, 1 березня 2022, 23:58

Велика Британія ввела нові санкції проти Росії, включаючи заборону відвідання портів російським кораблям.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на повідомлення британського уряду.

Заборона відвідувати британські порти поширюється на будь-які судна, якими володіє чи керує будь-яка особа, пов’язана з Росією. На додачу, посадові особи отримають додаткові повноваження щодо затримання таких суден.

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"Забороняючи російські кораблі в наших портах, ми ще більше ізолюємо Росію та руйнуємо її економічні можливості, караючи голодом військову машину Путіна", – пояснив міністр транспорту Великої Грант Шаппс. 

Крім того,прийняті й нові фінансові санкції. Вони введені проти Центрбанку РФ, а також проти Державного фонду державного добробуту (неофіційно його називають "гаманцем" Путіна та його найближчого оточення). Фізичним і юридичним особам Великої Британії заборонено надавати їм фінансові послуги.

"Ми сказали, що Путін і його оточення заплатять ціну за своє неспровоковане і незаконне вторгнення в Україну, і ми вірні своєму слову.

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Заборона на російські кораблі з портів Великобританії та нові економічні санкції проти ключових російських фінансових установ, включаючи її центральний банк, у тісній координації з нашими союзниками, призведуть до погіршення економіки Росії та допоможуть переконатися, що Путін програє",- резюмує міністра закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Нагадаємо, раніше заборону на відвідання портів російськими суднами ввела Канада. В свою чергу операції із Центрбанком РФ раніше заборонили Сполучені Штати.

Теми: Велика Британіясанкції
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