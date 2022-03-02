Британія закриває порти для суден із РФ та розширює фінансові санкції
Велика Британія ввела нові санкції проти Росії, включаючи заборону відвідання портів російським кораблям.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на повідомлення британського уряду.
Заборона відвідувати британські порти поширюється на будь-які судна, якими володіє чи керує будь-яка особа, пов’язана з Росією. На додачу, посадові особи отримають додаткові повноваження щодо затримання таких суден.
"Забороняючи російські кораблі в наших портах, ми ще більше ізолюємо Росію та руйнуємо її економічні можливості, караючи голодом військову машину Путіна", – пояснив міністр транспорту Великої Грант Шаппс.
Крім того,прийняті й нові фінансові санкції. Вони введені проти Центрбанку РФ, а також проти Державного фонду державного добробуту (неофіційно його називають "гаманцем" Путіна та його найближчого оточення). Фізичним і юридичним особам Великої Британії заборонено надавати їм фінансові послуги.
"Ми сказали, що Путін і його оточення заплатять ціну за своє неспровоковане і незаконне вторгнення в Україну, і ми вірні своєму слову.
Заборона на російські кораблі з портів Великобританії та нові економічні санкції проти ключових російських фінансових установ, включаючи її центральний банк, у тісній координації з нашими союзниками, призведуть до погіршення економіки Росії та допоможуть переконатися, що Путін програє",- резюмує міністра закордонних справ Британії Ліз Трасс.
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Нагадаємо, раніше заборону на відвідання портів російськими суднами ввела Канада. В свою чергу операції із Центрбанком РФ раніше заборонили Сполучені Штати.