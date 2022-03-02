В Україні отримали поранення двоє російських військових з Улан-Уде, один із них – начштабу
В Україні під час російського наступу отримали поранення начальник штабу 36 армії Східного воєнного округу РФ та командир 11 окремої десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС РФ – останній, можливо, загинув.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу.
У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ".
Деталі: На думку головнокомандувача ЗСУ, "у російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися".
"Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування", – йдеться в повідомленні.
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