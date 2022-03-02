Біатлоніст Євген Малишев загинув в бою з окупантами
Середа, 2 березня 2022, 01:21
Під Харковом під час бою з російськими окупантами загинув біатлоніст Євген Малишев.
Джерело: biathlonfua
Деталі: Два роки тому біатлоніст входив до національної збірної команди серед юніорів.
19-річний спортсмен загинув, захищаючи від загарбників своє рідне місто.
10 березня Євгену мало виповнитися 20 років.
Він проходив службу в ЗСУ за контрактом
Світла пам’ять герою.
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