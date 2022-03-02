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Біатлоніст Євген Малишев загинув в бою з окупантами

Світлана КізіловаСереда, 2 березня 2022, 01:21

Під Харковом під час бою з російськими окупантами загинув біатлоніст Євген Малишев.

Джерело: biathlonfua

Деталі: Два роки тому біатлоніст входив до національної збірної команди серед юніорів.

19-річний спортсмен загинув, захищаючи від загарбників своє рідне місто.

10 березня Євгену мало виповнитися 20 років.

 Він проходив службу в ЗСУ за контрактом

Світла пам’ять герою.

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Євген Малишев
Євген Малишев

Теми: ХарківвійнаРосія
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