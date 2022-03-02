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У Херсоні окупанти захопили вокзал і порт, російська техніка під ОДА – журналістка

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 01:43

У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Джерело: кореспондентка у Херсоні Еріка Авдієва в спільному ефірі телеканалів 

Пряма мова: "Станом на зараз те, що ми бачимо по веб-камерах міста: перед облдержадміністрацією вистроїлися військова техніка.

Херсонський міський голова Ігор Колихаєв звернувся до президента України, Верховної Ради, міжнародних місій, аби вони допомогли організувати зелений коридор, щоб зібрати сотні трупів та дозволити вивезти продукти харчування і медикаменти. Він наголошує, що багато загиблих серед військових, а саме територіальної оборони. (...)

За його інформацією, захопили залізничний вокзал та морський порт". 

Деталі: Люди майже весь день не виходили з укриття, бо постійно чули вибухи й постріли. Вибухи лунали до самого вечора, вночі чути автоматні черги.

Є влучення у будинки в різних мікрорайонах: Таврійський, Шуминський, ХБК.

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У мікрорайоні ХБК в одному з двох будинків, у які влучили снаряди, перебувала вагітна жінка – її вдалося звідти евакуювати. 

За словами журналістки, ще по обіді на вулиці Синявіна чоловік вийшов з укриття, щоб узяти їжу з квартири, на нього очікували вагітна дружина з маленькою дитиною. Він потрапив під обстріл військових, фрагменти його тіла збирали батьки. 

У парку поблизу нафтопереробного заводу відбулося бойове зіткнення між територіальною обороною міста і російськими військовими. Загинули бійці тероборони.

На вулицях міста впродовж дня спостерігається важка техніка та піхота. 

У Херсоні є вулиці, на яких немає енергопостачання або води. 

Люди намагаються не виходити з домівок. 

Магазини зачинені, але є випадки мародерства: російські військові заходять до них і забирають те, що лишилося. 

Теми: Херсонвійнаокупація
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