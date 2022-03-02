У Херсоні окупанти захопили вокзал і порт, російська техніка під ОДА – журналістка

У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Джерело: кореспондентка у Херсоні Еріка Авдієва в спільному ефірі телеканалів

Пряма мова: "Станом на зараз те, що ми бачимо по веб-камерах міста: перед облдержадміністрацією вистроїлися військова техніка.

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Херсонський міський голова Ігор Колихаєв звернувся до президента України, Верховної Ради, міжнародних місій, аби вони допомогли організувати зелений коридор, щоб зібрати сотні трупів та дозволити вивезти продукти харчування і медикаменти. Він наголошує, що багато загиблих серед військових, а саме територіальної оборони. (...)

За його інформацією, захопили залізничний вокзал та морський порт".

Деталі: Люди майже весь день не виходили з укриття, бо постійно чули вибухи й постріли. Вибухи лунали до самого вечора, вночі чути автоматні черги.

ВІДЕО ДНЯ

Є влучення у будинки в різних мікрорайонах: Таврійський, Шуминський, ХБК.

У мікрорайоні ХБК в одному з двох будинків, у які влучили снаряди, перебувала вагітна жінка – її вдалося звідти евакуювати.

За словами журналістки, ще по обіді на вулиці Синявіна чоловік вийшов з укриття, щоб узяти їжу з квартири, на нього очікували вагітна дружина з маленькою дитиною. Він потрапив під обстріл військових, фрагменти його тіла збирали батьки.

У парку поблизу нафтопереробного заводу відбулося бойове зіткнення між територіальною обороною міста і російськими військовими. Загинули бійці тероборони.

На вулицях міста впродовж дня спостерігається важка техніка та піхота.

У Херсоні є вулиці, на яких немає енергопостачання або води.

Люди намагаються не виходити з домівок.

Магазини зачинені, але є випадки мародерства: російські військові заходять до них і забирають те, що лишилося.