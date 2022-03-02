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159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України

"Європейська правда"Середа, 2 березня 2022, 02:05

Нобелівські лауреати висловили свою підтримку українському народу та перед лицем російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа знаходиться тут, а список підписантів - тут.

Нижче - текст листа. 

"Подібно до того, як нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році (використовуючи подібні трюки та фальшиві провокації) та на Радянський Союз у 1941, уряд Російської Федерації під проводом президента Путіна розпочав необґрунтовану військову агресію – ніщо інше як війну – проти сусідньої держави, України.

Тут ми ретельно добираємо слова, оскільки не віримо, що російський народ грає свою роль у цій агресії.

Усі разом ми засуджуємо ці військові дії та заперечення президентом Путіним самої легітимності існування України. Завжди є мирний шлях розв'язання суперечок.

Російське вторгнення грубо порушує Статут ООН, який каже, що "Всі члени мають утримуватися у своїх міжнародних стосунках від загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави".

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Воно ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобов'язав Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України. Російські безпекові хвилювання можна було задовольнити в рамках Статуту ООН, Гельсінського Акту 1975 року та Паризької Хартії 1990 року. Розв'язання війни, як зробили президент Путін та його поплічники, - це непевний, кривавий та непродуктивний шлях до майбутнього.

Російське вторгнення заплямувало міжнародну репутацію російської держави на десятиліття вперед. Воно стане перешкодою для її економічного розвитку та джерелом труднощів для її населення. Накладені санкції обмежать свободу пересування талановитих та працьовитих росіян по світу.

Навіщо зараз будувати стіну між Росією та світом? Сотні українських вояків, російських вояків та українських мирних громадян, включно з дітьми, уже загинули. Це так сумно й так непотрібно.

Ми об'єдналися навколо цього звернення, щоб закликати російський уряд припинити вторгнення до України та вивести свої війська з України.

Ми поважаємо спокій та силу українців. Ми з вами.

Наші серця линуть до родин та друзів усіх, українців та росіян, хто вже загинув чи поранений.

Хай прийде мир до нашого прекрасного світу".

Теми: Велика БританіясанкціїРосія
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