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"Це катастрофа": московські депутати просять Путіна припинити війну

Середа, 2 березня 2022, 02:19
Путін, Getty Images

У Росії депутати одного з округів Москви написали листа Володимиру Путіну, у ньому вони попереджають, що агресія проти України виллється в зубожіння всієї країни та призведе до інших негативних наслідків.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій на території України, які веде російська армія.

Вони закликали президента країни-агресора негайно вивести війська з України.

У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою.

Дослівно: "Це шлях до деградації та зубожіння країни (Російської Федерації – УП). Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків".

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