"Це катастрофа": московські депутати просять Путіна припинити війну
Середа, 2 березня 2022, 02:19
У Росії депутати одного з округів Москви написали листа Володимиру Путіну, у ньому вони попереджають, що агресія проти України виллється в зубожіння всієї країни та призведе до інших негативних наслідків.
Джерело: російська служба BBC
Деталі: Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій на території України, які веде російська армія.
Вони закликали президента країни-агресора негайно вивести війська з України.
У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою.
Дослівно: "Це шлях до деградації та зубожіння країни (Російської Федерації – УП). Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків".