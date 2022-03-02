В Україні ліквідовано російського полковника Ісайкіна

Глава Мордовської Республіки РФ повідомив про смерть на території України під час спроби окупації російського полковника Віктора Івановича Ісайкіна.

Джерело: Глава Мордовії Артем Здунов

Деталі: Здунов повідомив, що вбитий поїхав до України "виконувати бойові завдання", тобто у складі російських військ брати участь у спробі окупації іншої країни. Він мав звання полковника.

Дослівно: "Під час бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним "республікам" на Донбасі загинув наш земляк. Йому було 40 років. Віктор Іванович Ісайкін - кадровий військовий, полковник. Своє життя він присвятив беззавітному служінню Росії".

Ліквідований в Україні окупант Віктор Іванович Ісайкін фото: глава Мордовії Артем Здунов

Нагадаємо: Станом на 6 ранку 1 березня ворог втратив уже понад 5,7 тисяч солдатів, понад 800 бойових машин, майже 200 танків та багато іншої техніки, 200 російських військових – у полоні.