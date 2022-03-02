Сумщина: окупанти зайшли до Тростянця трьома колонами і зайняли місто

Місто Тростянець, що розташоване між Сумами та Охтиркою, зайняли російські війська.

Джерело: журналісти в телеефірі об'єднаного українського мовника, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram

Деталі: За даними журналістів, російські війська трьома колонами зайшли до Тростянця 1 березня і зайняли місто. Вони знесли танком ворота у Круглий двір (садиба-манеж, пам'ятка архітектури XVIII століття – ред.) і розбили картинну галерею.

У місті пошкоджено лінії електропередач і дороги. Також у Тростянці частково немає інтернету, не транслюється телебачення та радіо.

Ворожа техніка Фото з ТГ Живицького

Пряма мова кореспондента Андрія Крамченкова: "Тростянець по фатку зараз захоплений, тероборона бореться, але декілька колон важкої техніки зайшли у місто. Вони ж прикриваються цивільними. Поза межами міста по них працюють артилерія та "Байрактари", а зараз вони сховалися фактично за цивільним населенням.

По факту вони укріпилася в Тростянці, захоплюють підприємства, захопили Круглий двір – це така маленька фортеця. І зараз не дуже зрозуміло, як їх знищувати, бо тероборона озброєна легким стрілецьким озброєнням, інколи підсилена протитанковими засобами, коктейлями Молотова, але з важкою технікою вона впоратися не може".

Ворожа техніка Фото з ТГ Живицького

Деталі: За словами Живицького, росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів і примушують їх сидіти на вулиці вночі, бо "бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії".

Водночас голова ОВА з посиланням на голову Тростянецької громади Юрія Бову повідомив, що міська влада – працює навіть у таких умовах. Зокрема, людей забезпечують їжею, печуть хліб. І продовжує роботу територіальна оборона.

У Тростянціі печуть хліб Фото з ТГ Живицького

Живицький також показав фото знищеної теробороною техніки ворога.