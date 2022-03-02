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Сумщина: окупанти зайшли до Тростянця трьома колонами і зайняли місто

Олена Рощіна, Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 01:56
Сумщина: окупанти зайшли до Тростянця трьома колонами і зайняли місто
Знищена ворожа техніка. ФОТО з ТГ ЖИВИЦКОГО

Місто Тростянець, що розташоване між Сумами та Охтиркою, зайняли російські війська.

Джерело: журналісти в телеефірі об'єднаного українського мовника, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram

Деталі: За даними журналістів, російські війська трьома колонами зайшли до Тростянця 1 березня і зайняли місто. Вони знесли танком ворота у Круглий двір (садиба-манеж, пам'ятка архітектури XVIII століття – ред.) і  розбили картинну галерею. 

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У місті пошкоджено лінії електропередач і дороги. Також у Тростянці частково немає інтернету, не транслюється телебачення та радіо. 

 
Ворожа техніка 
Фото з ТГ Живицького

Пряма мова кореспондента Андрія Крамченкова: "Тростянець по фатку зараз захоплений, тероборона бореться, але декілька колон важкої техніки зайшли у місто. Вони ж прикриваються цивільними. Поза межами міста по них працюють артилерія та "Байрактари", а зараз вони сховалися фактично за цивільним населенням. 

По факту вони укріпилася в Тростянці, захоплюють підприємства, захопили Круглий двір – це така маленька фортеця. І зараз не дуже зрозуміло, як їх знищувати, бо тероборона озброєна легким стрілецьким озброєнням, інколи підсилена протитанковими засобами, коктейлями Молотова, але з важкою технікою вона впоратися не може". 

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Ворожа техніка 
Фото з ТГ Живицького

Деталі: За словами Живицького, росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів і примушують їх сидіти на вулиці вночі, бо "бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії". 

Водночас голова ОВА з посиланням на голову Тростянецької громади Юрія Бову повідомив, що міська влада – працює навіть у таких умовах. Зокрема, людей забезпечують їжею, печуть хліб. І продовжує роботу територіальна оборона. 

 
У Тростянціі печуть хліб 
Фото з ТГ Живицького

Живицький також показав фото знищеної теробороною техніки ворога.

Теми: Сумська областьвійнаРосіяокупація
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