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Путін заборонив росіянам вивозити за кордон більше $10 тисяч готівкою

Олена РощінаСереда, 2 березня 2022, 02:29

Опинившись під новими санкціями за повномасштабне вторгнення в Україну, Російська Федерація на додаток до заходів валютного контролю щодо юридичних осіб та фондового ринку запроваджує обмеження і для фізосіб.

Джерело: російське агентство "Интерфакс" із посиланням на указ Володимира Путіна

Дослівно: "Заборонити з 2 березня 2022 року вивезення з Російської Федерації готівкової іноземної валюти та (або) грошових інструментів в іноземній валюті в сумі, що перевищує еквівалент $10 тисяч і розрахованої за офіційним курсом Центрального банку РФ, встановленому на дату вивезення".

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Деталі: 1 березня Путін підписав указ "Про додаткові тимчасові заходи економічного характеру щодо забезпечення фінансової стабільності РФ".

Як сказано в указі, його пыдписано "у зв'язку з недружніми й такими, що суперечать міжнародному праву, діями США й іноземних держав і міжнародних організацій, що приєдналися до них, пов'язаними з введенням обмежувальних заходів щодо громадян РФ і російських юридичних осіб, з метою захисту національних інтересів РФ, забезпечення її фінансової стабільності".

Згідно з указом, нерезиденти з "недружніх" для Росії держав відтепер повинні отримувати в урядовій комісії дозвіл на угоди в РФ, включаючи залучення рублевих кредитів,.

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Теми: Росіягрошівійна
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