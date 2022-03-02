США закрили небо для російських літаків
Середа, 2 березня 2022, 04:15
Президент Сполучених Штатів Америки оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.
Джерело: виступ Байдена, трансляція Голосу Америки
Пряма мова: "Ми закриваємо повітряний простір для всіх російських перельотів".
"Путін зараз ізольований від світу, більше, ніж будь-коли".
Деталі: Байден у своєму виступі нагадав, що президент РФ розпочав війну проти України.
При цьому президент США двічі повторив, що "Путін прорахувався": і щодо народу України, який всіма силами захищає Вітчизну, і щодо ООН і НАТО, які єдині у своїй позиції та діях.
Байден нагадав про санкції, які застосовують проти Путіна і Росії в усьому світі.
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