США закрили небо для російських літаків

Президент Сполучених Штатів Америки оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.

Джерело: виступ Байдена, трансляція Голосу Америки

Пряма мова: "Ми закриваємо повітряний простір для всіх російських перельотів".

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"Путін зараз ізольований від світу, більше, ніж будь-коли".

Деталі: Байден у своєму виступі нагадав, що президент РФ розпочав війну проти України.

При цьому президент США двічі повторив, що "Путін прорахувався": і щодо народу України, який всіма силами захищає Вітчизну, і щодо ООН і НАТО, які єдині у своїй позиції та діях.

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Байден нагадав про санкції, які застосовують проти Путіна і Росії в усьому світі.