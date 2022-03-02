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США закрили небо для російських літаків

Ольга Глущенко Середа, 2 березня 2022, 04:15
Джо Байден, скриншот відео

Президент Сполучених Штатів Америки оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.

Джерело: виступ Байдена, трансляція Голосу Америки

Пряма мова: "Ми закриваємо повітряний простір для всіх російських перельотів".

"Путін зараз ізольований від світу, більше, ніж будь-коли".

Деталі: Байден у своєму виступі нагадав, що президент РФ розпочав війну проти України.

При цьому президент США двічі повторив, що "Путін прорахувався": і щодо народу України, який всіма силами захищає Вітчизну, і щодо ООН і НАТО, які єдині у своїй позиції та діях.

Байден нагадав про санкції, які застосовують проти Путіна і Росії в усьому світі.

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Теми: США
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