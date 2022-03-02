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Boeing припиняє обслуговування російських авіакомпаній, а Аmerican Еxpress – співпрацю з банками

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 04:02
Boeing припиняє обслуговування російських авіакомпаній, а Аmerican Еxpress – співпрацю з банками
Боїнг 737 російського Аерофлоту. Фото Getty Images

Американський авіаційний гігант Boeing повідомив, що припиняє підтримку російських авіакомпаній і операції в Москві через вторгнення Росії в Україну.

Джерело: NDTV з посиланням на представника компанії Boeing, РИА Новости

Пряма мова представника Boeing: "Ми призупинили основні операції в Москві та тимчасово закрили наш офіс у Києві".

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Деталі: У компанії уточнили, що призупиняємо надання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку для російських авіакомпаній.

У Boeing підкреслили: оскільки війна триває, то команда зосереджена на забезпеченні безпеки своїх працівників в регіоні.

Російська авіакомпанія "Аерофлот" використовує літаки Boeing 737 і 777.

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Як повідомляють РИА Новости, американська фінансова компанія Аmerican Еxpress також оголосила про припинення співпраці з російськими банками, які потрапили під санкції.

Передісторія:

  • 28 лютого "Аерофлот" оголосив про припинення польотів до Європи через обмеженнями повітряного простору європейськими країнами.
  • 27 лютого Євросоюз повністю закрив авіапростір для Росії. Заборона поширюється на літаки російських компаній і повітряні судна, зареєстровані або контрольовані Росією.

Теми: Росіявійнаавіа
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