Boeing припиняє обслуговування російських авіакомпаній, а Аmerican Еxpress – співпрацю з банками

Американський авіаційний гігант Boeing повідомив, що припиняє підтримку російських авіакомпаній і операції в Москві через вторгнення Росії в Україну.

Джерело: NDTV з посиланням на представника компанії Boeing, РИА Новости

Пряма мова представника Boeing: "Ми призупинили основні операції в Москві та тимчасово закрили наш офіс у Києві".

Деталі: У компанії уточнили, що призупиняємо надання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку для російських авіакомпаній.

У Boeing підкреслили: оскільки війна триває, то команда зосереджена на забезпеченні безпеки своїх працівників в регіоні.

Російська авіакомпанія "Аерофлот" використовує літаки Boeing 737 і 777.

Як повідомляють РИА Новости, американська фінансова компанія Аmerican Еxpress також оголосила про припинення співпраці з російськими банками, які потрапили під санкції.

Передісторія: